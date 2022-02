Vaiado, Felipe Melo provoca torcida do Millonarios em vitória do Fluminense na Libertadores Volante foi vaiado por torcedores colombianos quando foi substituído e provocou arquibancada do estádio El Campín

Nesta terça-feira, o Fluminense fez a sua estreia na Libertadores. Com gols de David Braz e Germán Cano, o Tricolor venceu o Millonarios por 2 a 1, de virada, no Estádio El Campín. Na partida, Felipe Melo se envolveu em um episódio com um jogador do time colombiano e também com a torcida adversária. Vaiado quando substituído, o volante provocou a arquibancada.

Felipe Melo foi titular durante a partida em Bogotá. Logo no início do jogo, o jogador foi empurrado por Eduardo Sosa, autor do primeiro gol do duelo, e reagiu. O árbitro deu amarelo para ambos os jogadores, e Sosa acabou sendo expulso 10 minutos depois por segunda amarelo, após uma falta em Willian. Aos 19 minutos do segundo tempo, ele foi substituído por Ganso.

> Veja a classificação do Carioca

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais