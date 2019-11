Vaiado, Coritiba fica no empate sem gols com o Sport no Couto Pereira

Em um jogo de pouca inspiração e com muitas vaias das arquibancadas, Coritiba e Sport ficaram no empate sem gols na noite desta segunda-feira, em duelo direto pelo acesso, realizado no estádio Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Coritiba chegou ao oitavo jogo de invencibilidade, mas ficou em terceiro, com 53 pontos, dois à frente do Atlético-GO, o quarto colocado da tabela. O Sport, por outro lado, conheceu seu segundo tropeço consecutivo. Vice-líder, o time pernambucano tem 57, contra 62 do líder Bragantino.

A expectativa era grande, mas Coritiba e Sport fizeram um primeiro tempo sem muitas emoções. Os times mostraram estar desgastados, o que fez com que o jogo ficasse truncado, principalmente no meio-campo. O Sport teve mais a posse de bola, mas não conseguiu transformar a superioridade em gol.

Enquanto o Coritiba apostou no contra-ataque e nas jogadas com Rodrigão, o Sport abusou das jogadas levantadas para dentro da área rival, mas os defensores estavam soberanos e ganharam todas as bolas dos atacantes. Com exceção de uma saída, na qual teve que sair socando, Alex Muralha não trabalhou, assim como Luan Polli.

O panorama do segundo tempo não mudou. Os times criaram pouco. A primeira boa chance foi aparecer apenas aos 16 minutos. Em cobrança de escanteio de Guilherme, Hyuri cabeceou e viu a bola passar na frente de Muralha e seguir pela linha de fundo.

O Coritiba conseguiu responder apenas aos 32 minutos. Robson acionou Thiago Lopes dentro da área. O meia chutou e ficou na defesa de Luan Polli. Antes do fim, o Sport ainda tentou com Guilherme, que carimbou a defesa do rival.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Figueirense na sexta-feira, às 21h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). No sábado, às 16h30, o Sport recebe o Criciúma na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 0 x 0 SPORT

CORITIBA – Alex Muralha; Diogo Mateus, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Serginho (Thiago Lopes), Robson (Igor Jesus) e Giovanni (Igor Paixão); Juan Alano e Rodrigão. Técnico: Jorginho.

SPORT – Luan Polli; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Sander; Willian Farias, Charles e Leandrinho (Marquinho); Hyuri (Marcinho), Hernane (Elton) e Guilherme. Técnico: Guto Ferreira.

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Giovanni, Robson e Sabino (Coritiba); Norberto (Sport).

RENDA – R$ 225.206,50.

PÚBLICO – 15.793 pagantes.

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).