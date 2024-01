‘Vai ter muitas expulsões e sucesso de audiência’, diz Lene Sensitiva sobre ‘BBB24’

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 08/01/2024 - 18:38 Para compartilhar:

Ao participar do IstoÉ Gente Entrevista, a vidente Lene Sensitiva, conhecida por fazer previsões sobre a vida dos famosos, fez diversas revelações, entre elas, que o ano de 2024 terá uma nova pandemia, alguns casais do meio artístico irão se separar, fim de uma dupla sertaneja, e sobre o BBB24 que estreia na noite desta segunda-feira, 8, na TV Globo.

O reality show global que contará com integrantes do grupo Camarote (famosos) e Pipoca (anônimos), pode chegar ao prêmio final de R$ 3 milhões. Segundo Lene, esta edição do programa vai dar o que falar.

“Esse Big Brother Brasil vai ter uma das maiores audiências de todas as edições. Vai ser o melhor programa de todos, muito tenso e com algumas expulsões, de duas a três”, afirma a clarividente.

