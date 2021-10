Vai ter G9? Fluminense pode se beneficiar com aumento de vagas para a Libertadores pelo Brasileirão Finais da Libertadores e da Sul-Americana serão decididas por clubes brasileiros, além da Copa do Brasil, podendo ampliar o número de classificados

Os títulos da Libertadores e da Sul-Americana desta temporada vão, necessariamente, para equipes brasileiras, já que as finais serão disputadas por Flamengo x Palmeiras e Bragantino x Athletico, respectivamente. Assim, outros clubes podem se beneficiar do aumento de vagas para a próxima edição da Liberta, incluindo o Fluminense. Isso porque o Campeonato Brasileiro deve ter o recorde de vagas podendo chegar até a um G9.

Atualmente, o Brasileirão dá seis vagas para a competição continental. Caso os campeões da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil estejam dentro do G6, as vagas se abrem para as posições seguintes. Ou seja, até o nono colocado pode se garantir no torneio mais importante da América do Sul. Neste momento, o Palmeiras é o segundo, o Flamengo o quarto, o Red Bull Bragantino o quinto e o Athletico-PR o nono.

Com relação à Copa do Brasil, os semifinalistas são Fla, Athletico, Atlético-MG e Fortaleza. O Galo é o líder do Brasileiro e o Leão está em terceiro. Portanto, as chances de os três campeões terminarem na parte de cima da tabela são grandes com o cenário atual. O Fluminense, vale lembrar, é o oitavo colocado, com 32 pontos, um a menos do que o Corinthians, que abre o G6.

Os classificados para a próxima Libertadores serão:

– Seis melhores classificados do Campeonato Brasileiro

– Campeão da Libertadores

– Campeão da Sul-Americana

– Campeão da Copa do Brasil

Na última temporada, vale lembrar, o Palmeiras foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o que fez com que, além da nova vaga (o campeonato terminou com G8), o Fluminense, que ficou em quinto lugar, ganhasse a classificação direta para a fase de grupos. Em um cenário de G6, apenas os quatro primeiros não precisam passar pela chamada “Pré-Libertadores”.

Em oitavo e buscando terminar entre os quatro primeiros para não depender de ninguém, o Fluminense volta a entrar em campo na próxima quarta-feira. A equipe, que teve a partida deste domingo, contra o Santos, adiada, recebe o Fortaleza no Maracanã no reencontro com a torcida, às 21h30.

