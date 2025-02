Vai ter festão? Neymar completa 33 anos e celebração gera expectativa

Nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, Neymar completa 33 anos de vida. O jogador, que na última sexta-feira, 31, retornou ao Brasil e foi apresentado no Santos, onde estreou profissionalmente em 2009, tem apenas motivos para comemorar a data. Além de uma carreira brilhante no futebol, hoje ele tem uma família linda: mora com a namorada, a influenciadora Bruna Biancardi, e é pai de Mavie, Mel (que está a caminho), Davi Lucca e Helena.

Mesmo agora sendo pai de família, não é segredo para ninguém que o jogador adora organizar suas famosas festas, sempre regadas a muitos comes e bebes, com a presença de vários cantores e famosos. O site IstoÉ Gente relembra algumas comemorações de Neymar, que pode entrar em campo contra o Botafogo-SP nesta quarta-feira, às 21h35, na Vila Belmiro, em Santos.

No ano passado, Neymar realizou uma festa de aniversário privada em uma mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A influenciadora e sócia do jogador, Virginia Fonseca, estava entre os convidados.

Em 2023, na comemoração de seus 31 anos, Neymar posou ao lado de dois craques: Lionel Messi e Falcão.

Em 2019, Neymar reuniu celebridades e amigos em uma festona em Paris para celebrar seu aniversário de 27 anos. O evento aconteceu no hotel Pavillon Gabriel e teve como tema a cor vermelha.

Dentre os convidados estava grandes nomes do futebol, da música e diversas celebridades como Gabriel Medina, Nego do Borel, Izabel Goulart e Daniel Aves, além de Wesley Safadão, umas das atrações musicais da noite.

Mas quem Neymar não esperava que fosse cantar em sua festa era Marília Mendonça, que apareceu de suspresa na celebração a convite da mãe do jogador. Em um vídeo, é possível ver os dois se abraçando e Neymar visivelmente emocionado com o momento.

Já em seu aniversário de 26 anos, Kylian Mbappe, Angélica, Luciano Huck, Izabel Goulart e Giovanna Ewbank estavam entre os convidados, além da atriz Bruna Marquezine, que namorava o aniversariante à época.