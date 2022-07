‘Vai ser tenso e pegado, mas dentro dos limites’, opina jornalista sobre Flamengo x Atlético-MG Bastidores do duelo entre as duas equipes pegaram fogo nos últimos dias

O clima para o jogo entre Flamengo e Atlético-MG tem sido quente nos últimos dias. A declaração sobre o ‘inferno’, dita por Gabigol, e as reclamações do Galo sobre o assunto, tomaram as redes sociais. Pelas ruas, torcedores Rubro-Negros exibiram faixas de ‘bem-vindos’ ao inferno pelas ruas. Na ‘ESPN’, Gustavo Zupak disse que o jogo deve ser tenso, mas sem violência.

– Dentro de campo, as coisas são bem mais profissionais do que fora. Acho que afeta (o clima fora de campo), mas não para violência. Afeta pela importância do jogo. São profissionais e muitos são amigos, já jogaram juntos. Hulk e Gabigol já trocaram farpas, mas acho que a relação seja ruim assim – iniciou o jornalista.

– Os jogadores são profissionais que estão ansiosos por esse momento, que sabem que são os protagonistas. Eles sabem que são muito mais racionais do que quem age na caneta, na rede social ou um criminoso que joga uma pedra no ônibus de um time. Dentro de campo, as coisas tendem a ser pegadas, tensas, mas dentro do limite do jogo – completou.

Na última madrugada, torcedores Rubro-Negros soltaram fogos de artifício em frente ao hotel em que a delegação do time mineiro estava hospedada. Momentos antes da bola rolar, o ônibus do Galo foi apedrejado. No jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, o Atlético-MG venceu por 2 a 1, com gols de Hulk e Ademir, enquanto Lázaro descontou para o Flamengo.

