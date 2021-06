Vai sair do São Paulo? O que sabemos sobre interesse mexicano em Volpi Monterrey do México, está interessado no goleiro do Tricolor. Não é a primeira vez que mexicanos têm Volpi como alvo no mercado de transferências, já que é ídolo no país

O São Paulo vê mais uma vez o seu goleiro, Tiago Volpi, ser alvo de clubes mexicanos. Desta vez, o interessado na contratação do arqueiro é o Monterrey, que fez uma sondagem para saber a situação do jogador, titular do Tricolor Paulista.

A informação foi publicada inicialmente pela ESPN do México e confirmada no LANCE!. No entanto, a reportagem apurou que não há, por enquanto, nenhuma proposta oficial dos mexicanos para o goleiro do Tricolor. Sendo assim, o camisa um segue nos planos da diretoria e também da comissão técnica.

Volpi é muito conhecido no futebol mexicano, já que atuou no Querétaro de 2015 a 2019, sendo um dos ídolos e jogadores mais conhecidos do clube. Lá, chegou a jogar junto com Ronaldinho Gaúcho. Esta é a segunda vez que o Monterrey aparece como interessado no goleiro. A primeira aconteceu no início do mês passado.

No começo de 2020, o São Paulo contratou Volpi até 2023. Na época, o goleiro custou cerca de 5 milhões de dólares (R$ 20,4 milhões à época). Desde então, o arqueiro tem 142 jogos e um título pelo clube, o Paulistão desta temporada.

