Vai pedir música? Palmeiras pode derrubar terceiro técnico seguido do Corinthians Tiago Nunes e Vagner Mancini não suportaram a pressão após derrotas para o Verdão

Em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021, o Palmeiras encara o Corinthians neste sábado (25), às 19 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O Verdão tenta manter o tabu, já que não sabe o que é perder para seu rival há sete jogos, sendo quatro sob o comando de Abel Ferreira.

Nesta sequência, o Palmeiras derrubou dois treinadores do arquirrival, após duas vitórias fora de casa, mesmo palco do confronto deste final de semana. O primeiro deles aconteceu no Campeonato Brasileiro, enquanto o segundo com caráter eliminatório, no Paulistão 2021.

O Alvinegro demitiu Tiago Nunes um dia depois da derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, pela 9ª rodada do Brasileirão. Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, os palestrinos foram absolutos na Neo Química Arena, com gols de Luiz Adriano e Gabriel Veron. O revés do rival acabou sendo a gota d’água e custou o cargo do comandante.

Meses mais tarde, já na temporada 2021, foi a vez de Vagner Mancini, sucessor de Tiago, deixar a função de treinador do Corinthians após ser batido pelo Verdão, já comandado por Abel Ferreira. A derrota por 2 a 0 na Neo Química Arena pela semifinal do Campeonato Paulista culminou no desligamento do comandante, que já havia perdido por 4 a 0 o Dérbi, válido pelo Brasileirão de 2020.

Com gols de Victor Luis e Luiz Adriano, o time Alviverde se classificou para a final do estadual, enquanto torcedores do rival protestaram em frente ao estádio pedindo a demissão do comandante, consumada horas depois.

Ameaçado, Syvinho encara o Dérbi com apenas 33,3% de aproveitamento dos pontos em clássicos e já contestado por parte da torcida da equipe. Segundo o publicado pelo UOL, o técnico está sob pressão no Corinthians, que não descarta demissão em caso de novo insucesso.

Embora deva entrar com os titulares visando não se distanciar do líder Atlético, ainda não se sabe se o Palmeiras jogará com força máxima, tendo em vista o duelo decisivo pela semifinal da Libertadores na próxima terça-feira (28), contra o Atlético-MG, no Mineirão. Enquanto isso, a equipe adversária deve contar pela primeira vez com o quarteto formado por Roger Guedes, Willian, Renato Augusto e Giuliano entre os titulares.

