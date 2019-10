Vai ou não vai?

Desde o fim do primeiro semestre se escuta no Botafogo e no futebol brasileiro que os irmãos Moreira Salles iriam assumir o futebol do clube ou pelo menos ter participação ativa em todas as questões que o envolvem. O Projeto de Lei clube-empresa vai sendo ajustado, mas o que a gente sente é que a tão sonhada entrada dos investidores e botafoguenses ‘doentes’ tem demorado e esfriado cada vez mais. O que ainda pode acontecer é eles ficarem com uma cota no novo movimento dos torcedores ilustres do Fogão, que parece estar sendo comandado por Montenegro, vide áudio vazado nesta semana. O CT também está no meio da discussão, pois algumas parcelas estão atrasadas. Situação que coloca em xeque a esperança do torcedor botafoguense de respirar financeiramente e formar um novo time. Aguardemos.

CHEGADA EFETIVA

Com o presidente Mário Bittencourt assumindo o Fluminense, o clube já ganhou mais de quatro mil sócios desde a posse do mandatário. Apesar dos problemas que a instituição enfrenta, está claro que a autoestima está sendo recuperada no Tricolor das Laranjeiras de uma vez por todas. Grande fase!

RESSURREIÇÃO É COM ELE

O Flamengo ganhou do Atlético-MG, no Maracanã, com atuação monstruosa de Vitinho. Parece que Jorge Jesus ressuscitou o garoto que estava morto no Rubro-Negro. Acabou com o jogo quando estava sendo testado junto com Reinier para saber quem substituirá Arrascaeta. O garoto também foi bem, mas parece que essa vaga contra o Grêmio já tem dono.

DIFÍCIL ENTENDER

Assisti a Avaí e Vasco na última quinta-feira e só ficava me perguntando uma coisa: é sério que o Botafogo vai pagar uma multa para o Valentim ter a honra de treinar o Alvinegro? Com todo respeito à instituição, mas o time de Santa Catarina era um bando em campo. Total de zero ideias, só chutão e que, junto com um dia ruim do Cruzmaltino, protagonizou um dos piores jogos deste Brasileirão. Que fase!