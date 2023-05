‘Vai na Fé’: Capítulo com participação de Ludmilla já tem data confirmada; saiba quando

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/05/2023 - 14:37 Compartilhe

Já faz um tempinho que Ludmilla gravou uma participação especial em ‘Vai na Fé’, novela das 19h da Globo, e os fãs ficaram curiosos para saber quando o capítulo com a cantora vai ao ar.

Na cena, rodada em abril, a funkeira é uma das convidadas do show de Lui Lorenzo, cantor vivido por de José Loreto. O capítulo com a aparição da artista está pronto para ir ao ar no próximo dia 13, segundo informações da revista Quem.

No folhetim, Ludmilla vai ser ela mesma e vai acabar virando confidente de Lui Lorenzo, que vai desabafar sobre suas intenções com Sol (Sheron Menezzes).

Na plateia também estarão presentes Jennifer (Bella Campos), Ben (Samuel de Assis), Bruna (Carla Cristina Cardoso), Kate (Clara Moneke) e Rafa (Caio Manhente).

Vale destacar que Ludmilla já faz parte da novela, através da trilha sonora, com uma regravação de “Garota nota 100”, um clássico do funk na voz de MC Marcinho.

