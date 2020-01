“Vai ficar na história”: Deputado coloca máscara de Coringa em sessão no RS

Um vídeo com um trecho da sessão da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul de terça-feira (28) viralizou nas redes sociais. Durante a sessão, o deputado estadual Rodrigo Maroni (Podemos) colocou uma máscara de Coringa em protesto após o discurso dele feito na Casa.

“Teve o filme Coringa lançado para dizer exatamente o quê: para dizer que sem educação, sem segurança, sem saúde pública, vamos ter uma sociedade de Coringas que vai estar se matando por falta de perspectiva de emprego”, declarou o parlamentar.

Em seguida, Maroni retirou de uma sacola amarela a máscara do personagem. “Por isso quero fazer uma manifestação que, para mim, vai ficar na história”, afirmou. Ele deixou a mesa ao som de gritos, vaias e aplausos

Logo após o episódio, o presidente da Casa, Luís Augusto Lara (PTB) pediu que o gesto não se repetisse. “Nós não podemos utilizar esse tipo de indumentária na tribuna. O regimento só permite a utilização de palavras. Então, vou solicitar que não se repita isso, porque é proibido pelo regimento interno. Nós, deputados, damos exemplo de respeito ao regimento interno”, afirmou Lara.