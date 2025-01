Vai ficar em SP em janeiro? Veja opções para se divertir com as crianças

As crianças hoje passam mais tempo do que deveriam em telas, mas o brincar livre é essencial para o bem-estar físico e a saúde mental dos pequenos. Assim, as férias escolares são uma excelente oportunidade para desconectar e explorar experiências enriquecedoras em família.

Passeios ao ar livre que promovam contato das crianças com a natureza, visitas a museus, exposições ou oficinas que estimulem a criatividade e criem memórias. O negócio é se divertir. Separamos algumas opções que podem animar as férias da criançada em São Paulo.

Desde outubro, o Zoológico de São Paulo conta com um passeio a barco pelo Lago São Francisco, que fica dentro do parque e faz parte da bacia do Riacho do Ipiranga. A área abriga cerca de mil aves aquáticas, além de ilhas com cinco espécies de macacos.

Ao fim do passeio, a embarcação passa pelas ilhas dos primatas, deixando ver de perto os macacos das espécies aranha-de-testa-branca, aranha-da-cara-preta, caiarara, prego-galego e prego-de-peito-amarelo.

A atração Acqua Safári tem duração de 12 minutos, e é vendida à parte do ingresso de entrada do Zoo (R$79,90), por R$ 29,90 por pessoa. É possível participar do passeio de segunda a sexta-feira das 9h às 16h30 e de sábado, domingo e feriados até as 17h30. Os barcos saem a cada 20 minutos e comportam até 30 pessoas.

Outro passeio diferente do Zoo de SP é a visita noturna, às quintas, sextas e sábados, das 18h30 às 22h. A Noite Animal permite que o visitante contemple os moradores do local que têm hábitos crepusculares ou noturnos, como os grandes felinos, jacarés, girafas e elefantes, por R$ 69,90.

Momento cultural

São Paulo conta com diversos museus incríveis. Para ter um passeio educativo e divertido, o lugar é o Museu da Imaginação, que fica na Água Branca. São várias exposições coloridas e imersivas, incluindo um espaço lúdico sobre o cientista Albert Einstein. Além de escaladas, aventuras dentro do cérebro e até conhecimentos da fazenda.

Já o Museu Catavento é visita obrigatória para todos que gostam de ciência. Recentemente eles inauguraram a exposição “100 anos do Palácio das Indústrias”, que conta a história do prédio tombado que abriga o museu e oferece uma espécie de retrospectiva do crescimento da capital paulista.

A atração é gratuita para quem já comprou o bilhete de entrada do museu e tem exposição de fotos antigas do palácio, maquetes que mostram como o espaço foi reformulado mais de uma vez para atender às diferentes funções que exerceu ao longo da sua história. Além disso, há recursos interativos, como uma espécie de videogame em que o personagem virtual anda pelo palácio.

Um dia no parque

Outro passeio bastante popular em São Paulo são seus parques. No Parque do Ibirapuera, na zona sul, é possível praticar esportes e visitar museus e o Planetário. Já o Parque da Água Branca, na zona oeste, é ótimo para interagir com animais e fazer um piquenique.

Na zona norte da cidade, o Horto Florestal conta com um café da manhã colonial aos fins de semana e ainda pode ser explorado por meio de um passeio guiado feito com carrinhos elétricos, em um percurso de 45 minutos.

Nas férias é comum que os espaços recebam feiras ou eventos com gincanas, pinturas faciais e outras brincadeiras para as crianças. O melhor jeito de ficar por dentro das novidades é através das redes sociais de cada um deles.

O Parque Villa-Lobos, por exemplo, promove o “Família no Parque”, com atrações para todas as idades: desde bungee trampolim até pescaria, passando por tirolesa, tobogã e futebol gigante. Até janeiro, o parque fica com horário estendido, das 11h às 22h. Veja aqui.

Se jogar na diversão

Outra opção é o PopHaus, parque de brinquedos infláveis gigantes, que conta com duas unidades em São Paulo (Santo Amaro, na zona sul, e Tatuapé, na lesta). Ali, são diversos trampolins, camas elásticas, piscina com espuma, além de brincadeiras e gincanas promovidas pela equipe de recreação.

Dentre os destaques, estão o Pop Zone, um inflável neon de 832 m² , com mais de dez circuitos diferentes e o Mega Slide, escorregador com 11 metros de altura e mais de 30 metros de comprimento.

Em Jundiaí, o Jumpark, parque de trampolins com mais de 2,3 mil m² também é uma boa opção. Enquanto a criançada gasta a energia pulando e fazendo as gincanas do parque, os pais ficam na área ‘JumpBarbecue’, com bar, petiscos e música ao vivo.

Para brincar, basta ter um par de meias que cumpram os requisitos ABNT, ou seja, completamente fechadas. Também é possível comprar por lá (R$ 25). Além do uso diário, o espaço oferece eventos fechados para grupos, como festa somente de adultos ou festa do pijama. Conheça outras opções no caminho.

Incentivar o hábito

Para conhecer a cidade e ainda incentivar a leitura, São Paulo conta com ótimas livrarias de rua. Algumas até especializadas em entreter os pequenos.

Na Rua Natingui, na Vila Madalena, zona oeste, a Casa Cosmos quer ser um “espaço de defesa da infância”, com curadoria focada em literatura infantil. No mesmo bairro, há também a NoveSete e na Pompeia, a Livraria Miúda é referência.

Recentemente a Livraria Cultura também abriu duas unidades na cidade, uma em um casarão, em Higienópolis (região central) e outra em Pinheiros (oeste), com a presença do característico dinossauro de madeira.

Uma aventura mais longe

Para quem quiser se aventurar em uma viagem curta, na altura do km 35 da Rodovia Presidente Castello Branco, é possível visitar a Mega Store Cacau Show. Em Itapevi, na Grande São Paulo, o espaço serve para degustar e comprar chocolate e também se divertir com os brinquedos do parque.

O brinquedo mais famoso (e na minha opinião, o mais divertido) é o Gira Choco Monstros, montanha-russa com cabines giratórias (R$ 20,99) ou cabines com loopings (R$ 25,99). Além dele, há dois carrosséis (um que imita o fusca onde Costa começou a vender seus chocolates e um tradicional, R$ 15,99 cada) e um trenzinho que conta a história da marca (R$ 15,99).