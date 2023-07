Confira a previsão do tempo para SP e outras capitais do País

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2023 - 13:44 Compartilhe

A primeira semana de julho começou fria na capital paulista e deve permanecer assim. De acordo com o Climatempo, a temperatura cairá ainda mais nesta terça-feira, 4, com mínima de 9ºC e máxima de 21ºC. Na sexta-feira, 7, a temperatura sobe um pouco, ficando entre 12ºC e 26º. Fará sol, sem nuvens, até sábado, 8. No domingo, 9, as nuvens aumentam pela manhã e pode haver pancadas de chuva durante e tarde e a noite.

No interior do Estado, a tendência se mantém, mas a temperatura é um pouco maior e não chove em nenhum dia da semana. Campinas terá mínima de 10ºC e máxima de 24ºC nesta terça, enquanto São José do Rio Preto registrará entre 14ºC e 27ºC.

Em Bauru e Marília, mínima e máxima são de 10ºC e 26ºC, respectivamente, na terça. A mesma mínima é prevista para Ribeirão Preto, com máxima de 27ºC.

No litoral, chove nesta segunda e no domingo em Guarujá, Itanhaém e Ilhabela. A mínima é de 16ºC e máxima de 26ºC no sábado, quando fará sol com algumas nuvens.

Região Sudeste

No restante da Região Sudeste, o tempo também fica mais ameno ao longo da semana e chove em Vitória, no Espírito Santo, de terça a quinta-feira. De segunda para terça, a mínima cai de 19ºC para 17ºC e a máxima de 27ºC para 25ºC na capital.

No Rio de Janeiro, a mínima fica em 12ºC e a máxima em 25ºC na terça. Na quinta, sobem para 14ºC e 29ºC. O no domingo, faz calor de 20ºC a 29ºC.

Em Belo Horizonte, a mínima é de 9ºC e a máxima de 25ºC nesta terça. No sábado, a temperatura fica entre 12ºC e 23ºC e no domingo entre 23ºC e 25ºC.

Região Sul

Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, chove de quinta a domingo. Mínima e máxima são de 11ºC e 25ºC na terça. Na sexta, ficam em 15ºC e 19ºC. No domingo, o tempo esfria, ficando entre 10ºC e 16ºC.

Florianópolis (SC) terá chuva no sábado e no domingo. A mínima é de 14ºC na terça, com máxima de 23ºC. No sábado, a temperatura fica entre 17ºC e 23ºC e no domingo entre 14ºC e 18ºC.

Em Curitiba (PR), o tempo fica nublado a semana toda e chove no domingo. A mínima é de 9ºC e a máxima de 19ºC na terça. Na sexta, sobem para 11ºC e 26ºC. No domingo, ficam em 12ºC e 19ºC.

Região Centro-Oeste

Fará sol esta semana no Centro-Oeste. O clima é um pouco mais ameno em Brasília, no Distrito Federal, onde a mínima é de 14ºC e a máxima de 27ºC na maioria dos dias.

Em Goiânia, capital de Goiás, fará entre 15ºC e 31ºC na terça. No domingo, fica entre 14ºC e 27ºC.

No Mato Grosso, a capital Cuiabá terá entre 19ºC e 34º de temperatura na terça. Na sexta, fica ainda mais quente: entre 20ºC e 35ºC.

Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a temperatura varia entre 16ºC e 30ºC na terça e 18ºC e 32ºC no sábado.





Região Nordeste

No Nordeste, o clima é bem uniforme: mais quente que no sul, mas com chuva a semana toda. A mínima é de 23ºC e a máxima de 29ºC na maioria dos dias em Natal, no Rio Grande do Norte.

Em São Luís, no Maranhão, a temperatura fica entre 24ºC e 32ºC na maioria dos dias. Em Salvador, na Bahia, entre 23ºC e 27ºC. Recife (PE) terá entre 23ºC e 28ºC, em média.

Região Norte

No Norte do País, chove forte a semana inteira em Manaus, no Amazonas, e Belém, no Pará. A temperatura fica entre 23ºC e 33ºC, em média, nas duas capitais.

Em Porto Velho, Rondônia, chove na sexta e no sábado. A temperatura fica entre 20ºC e 35ºC, em média, na semana. Em Palmas, no Tocantins, não chove nenhum dia e o tempo fica firme, entre 19ºC e 33ºC.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias