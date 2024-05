Vai falir? Globo arrecada R$ 3,7 bilhões no 1º trimestre de 2024 e registra maior lucro desde 2016

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/05/2024 - 20:27 Para compartilhar:

A Globo teve um faturamento de R$ 3,7 bilhões somente no primeiro trimestre de 2024, alcançando uma marca que a empresa não superava desde 2016. O grande responsável pelo sucesso financeiro da emissora dos Marinho foi o Big Brother Brasil, com sua 24ª edição.

A informação sobre a arrecadação foi emitida em comunicado interno, enviado na segunda-feira, 27, e divulgado para a F5 nesta terça, 28. O documento mostra que a Globo alcançou o melhor EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, em português: Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) desde 2016.

A empresa de mídia hoje soma R$ 2,33 bilhões em contratos fechados no período de janeiro a março deste ano, que foram inflacionados pela audiência do reality.

Segundo a publicação na F5, Paulo Marinho, diretor-presidente da emissora, confirma que o reality show e a publicidade na TV foram essenciais para o desempenho acima do esperado. Marinho informou que o programa comandado por Tadeu Schmidt se destacou como a maior audiência de uma final de programa desde 2021, ano em teve a cantora Juliette foi a vencedora.

Outros serviços da emissora também tiveram crescimento significativo. A assinatura do Globoplay, plataforma de streaming da empresa, obteve uma alta de 23%.

No total, a receita da Rede Globo cresceu em 12% em 2024 em relação ao ano anterior, somando os R$3,7 bilhões. O EBITDA final resultou em R$ 812 milhões.

Os rendimentos da emissora não param por aí e a direção espera aumentar o lucro com o Futebol no próximo semestre. A projeção para este ano é arrecadar ainda mais com os eventos esportivos, como Copa América e Eurocopa, marcados para ocorrer em junho.