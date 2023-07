Vai esquentar na segunda-feira em SP? veja previsão do tempo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2023 - 16:55 Compartilhe

O frio que chegou a São Paulo com o início do inverno deve dar uma trégua nos próximos dias, ao menos durante as manhãs e tardes. A previsão é que a temperatura na capital paulista comece a subir na próxima segunda-feira, 10, e chegue a 18ºC na terça.

Desde as 8h do último sábado, 8, a cidade de São Paulo permanece em estado de observação para baixas temperaturas e chegar à máxima de apenas 23ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Já na segunda-feira, os termômetros voltam a subir e devem variar entre os 15º e 26º C.

O dia começa com muita nebulosidade e formação de névoa úmida e nevoeiro entre a madrugada e o amanhecer, mas ainda pela manhã ela deve se dissipar e dar lugar ao sol. A tarde será ensolarada e com sensação de calor.

Na terça-feira, 11, o clima terá predomínio de sol e rápida elevação da temperatura, apesar da mínima de 16°C na madrugada. Pela tarde, a previsão é de que a máxima chegue a 28°C.

O CGE alerta ainda que o ar de São Paulo estará mais seco que o normal, uma vez que até agora só choveu 6,8% da média esperada para o mês. No fim de semana, a umidade do ar oscilou em torno dos 70º, mas nos próximos dias deve ficar abaixo dos 30º.

