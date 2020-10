Vai de Pepê? De Velocistas? Dome não terá os três principais meias para escalar o Flamengo contra o Goiás Técnico não poderá escalar Arrascaeta, Everton e Diego. Catalão deve escalar um meia e manter Gerson aberto ou ir com dois extremos de velocidade (e pôr Gerson no meio)

O Flamengo irá para o jogo diante do Goiás, nesta terça-feira, em duelo atrasado e válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem poder escalar os seus três principais meias do elenco: Arrascaeta (que se lesionou a serviço da seleção uruguaia), Everton Ribeiro (na Seleção Brasileira) e Diego Ribas (suspenso com três cartões amarelos). Agora, Domènec Torrent terá apenas uma sessão de treino para encontrar uma solução a esse contratempo.

Nos dois últimos jogos, com Arrascaeta e Everton Ribeiro já ausentes, Dome optou por escalar uma equipe com Willian Arão, Thiago Maia e Diego no meio. No ataque, Bruno Henrique e Gerson – que não é de velocidade – foram posicionados nos extremos, enquanto Pedro esteve na referência.

Caso o catalão opte por não retornar com Gerson à função central e o mantenha posicionado no flanco direito, Pepê, meia de origem e o próximo na hierarquia do elenco, pode ser uma alternativa para a vaga aberta no meio.

Cria do Ninho do Urubu, o jovem de 22 anos entrou no penúltimo jogo do Fla – diante do Sport – já na reta final. Na ocasião, quem saiu foi Gerson.

Já a hipótese de iniciar o próximo jogo com dois extremos mais agudos, de velocidade (diferente do que vinha ocorrendo nos últimos confrontos), deve fazer com que Dome escale Michael, Vitinho ou até Pedro Rocha (poupado recentemente). Essas três opções surgem como as mais prováveis para que um dos pontas atue junte a Bruno Henrique e Pedro no ataque.

E O QUE DOME JÁ DISSE SOBRE ISSO?



Domènec Torrent já foi questionado a respeito do cenário atual (baixa dos três meias). No entanto, o técnico preferiu não revelar a resolução do mistério e, enfático, disparou contra o calendário (são cinco jogos para o Flamengo em 12 dias, por exemplo):

– É muito difícil, porque vamos ter cinco jogos em 12 dias. Já sabíamos que isso podia acontecer, mas vamos procurar fazer o melhor time para o próximo jogo. E não é importante só o próximo jogo, porque depois de dois dias vamos jogar de novo. Isso é uma autêntica loucura, autêntica loucura. Ninguém pode jogar bem duas vezes em 48 horas.

A aguardar a equipe que Dome mandará a campo nesta terça, no Maracanã – que também pode vir repleta de surpresas, justamente pela dura sequência. Na quinta-feira, no mesmo palco, o Flamengo receberá o Red Bull Bragantino, mas com as voltas confirmadas de Diego e Everton Ribeiro. O catalão agradece.

