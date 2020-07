Vai dar Real? Cinco clubes campeões da La Liga de forma emocionante

O Real Madrid entra em campo nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Villarreal, em casa, e, em caso de vitória, levanta a taça do Campeonato Espanhol pela 34ª vez em sua história. Por conta desta ‘final’ se aproximando, separamos a seguir uma série de cinco campeões memoráveis e emblemáticos da competição.

Para começar, falemos dos próprios merengues. Entre 1985 e 1990, a chamada ‘Quinta del Buitre’ venceu cinco títulos consecutivos da La Liga, liderada pelo herói da cidade, Emilio Butragueño, e estrelas como Jorge Valdano e Hugo Sanchez, que venceu quatro prêmios consecutivos de artilheiro, entre 84 a 88, e depois novamente em 89 e 90.

Depois dessa dinastia, veio o rival Barcelona com o ‘Dream Team’ de Johan Cruyff, entre 1990 e 1994. Já uma lenda do clube, o holandês retornou ao Barça e levou o clube a quatro títulos consecutivos, com uma mistura de estrelas internacionais (como Hristo Stoichkov, Michael Laudrup e Ronald Koeman) e talentos nacionais (casos de Andoni Zubizarreta, Jose Maria Bakero e um certo Pep Guardiola). Uma curiosidade é que os blaugranas conquistaram três La Ligas consecutivas de uma forma um tanto quanto dramática: no último dia da temporada.

É impossível esquecer do Deportivo La Coruña nesta trajetória. Uma das finais mais memoráveis do torneio aconteceu na temporada 1999/2000, quando o clube finalmente conquistou o seu primeiro, e até o momento único, troféu da La Liga, depois de anos batendo na trave (ficou em segundo em 93/94 e 94/95). A equipe, chamada depois de ‘Super Deportivo’, contava com inúmeras estrelas, casos de Roy Makaay, Noureddine Naybet, Diego Tristan e, é claro, o brasileiro Djalminha.

Pouco depois, foi a vez de o Valencia triunfar. Depois de ter chegado à final da Liga dos Campeões em 2000 e 2001 (ficando com o vice em ambas), Rafa Benítez chegou para substituir Hector Cuper em 2001 e o efeito foi instantâneo: o título da La Liga em sua primeira temporada no comando do time. Vale lembrar que a equipe era conhecida por seu poder ofensivo, com Pablo Aimar, John Carew e Mista, mas também forte atrás, com Roberto Ayala. Depois de uma ligeira queda em 2002/03, o clube voltou com força total na temporada seguinte, conquistando a segunda taça sob comando de Benítez – além da Copa da Uefa.

Por fim, o exemplo mais recente. Entre uma série de campeonatos ganhos por Barcelona e Real Madrid, há a histórica conquista do Atlético de Madrid em 2013/2014, sob o comando do argentino Diego Simeone e estrelas como Diego Costa, David Villa e Arda Turan. O título nacional veio no último dia da temporada, na casa do Barcelona, em uma verdadeira decisão, já que se o clube culé vencesse, seria campeão. Foi uma conquista histórica, ainda mais depois de perder a Champions para o Real Madrid, cravando o mantra mais famoso de Simeone: ‘jogo a jogo’.

Nesta temporada, o Real Madrid é o líder da competição com 83 pontos conquistados, à frente do Barcelona, que tem 79 e também tem jogo nesta quinta, contra o Osasuna, no mesmo horário.

