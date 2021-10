Vai dar? Fluminense melhora chances de classificação para a Libertadores após vitória contra o Athletico-PR Tricolor precisa de 34 pontos em todo o segundo turno e já conquistou oito; Com 11 rodadas pela frente, Fluminense não pode mais desperdiçar pontos

No último domingo, o Fluminense venceu o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, pela 27ª rodada do Brasileirão. Com o principal objetivo de conquistar a classificação para a Libertadores ano que vem, a equipe retomou o caminho das vitórias na competição nacional. Após sete rodadas e com um jogo a menos, o Tricolor aumentou suas chances de obter a vaga em comparação ao início do segundo turno.

Antes do duelo contra o São Paulo, que abriu a segunda etapa da competição, o Flu precisava garantir mais 34 pontos para chegar à média dos clubes que, nos últimos dez anos, encerraram o campeonato no G6. Desde então, o time acumulou oito pontos em duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

No final do primeiro turno, o Tricolor tinha apenas 13,8% de chances de classificação para o torneio continental. Hoje, o clube aumentou a possibilidade para 18%, sendo a oitava equipe no ranking dos favoritos para disputar a Glória Eterna. Assim, em caso de G8 ou G9, a equipe conquistaria seu principal objetivo. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG.

Com onze rodadas pela frente, ainda faltam 26 pontos para que o Fluminense possa contar com a participação em mais uma edição da Libertadores. Em termos de placar, o aproveitamento é equivalente à nove vitórias, ou oito vitórias e um empate. Desta forma, o clube não pode desperdiçar mais pontos até o final do Brasileiro.

Caso não consiga encerrar a temporada no G6, o Fluminense pode contar com a sétima vaga, já garantida para o ano que vem. Atualmente, o clube está na oitava colocação na tabela e precisaria vencer os adversários diretos nos próximos jogos. Em todo caso, a possibilidade de G8 a partir da Copa do Brasil também tranquiliza o Tricolor.

