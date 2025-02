Vai curtir o carnaval? Saiba como se proteger da onda de calor

Quem for curtir o Carnaval de 2025 precisará se acostumar — e saber se proteger — com a nova onda de calor prevista para começar dia 28 de fevereiro e se estender até o final da folia. Já é a quinta onda registrada apenas neste ano, e a nova terá no mínimo cinco dias consecutivos com temperaturas 5ºC – ou mais – acima da média.

Segundo o Climatempo, as maiores temperaturas devem se concentrar em São Paulo, Porto Alegre e Curitiba, embora diversas outras regiões pelo país possam assinalar dias consideravelmente quentes no início de março. Com isso em vista, é imprescindível que os foliões que pretendem ir às ruas e aproveitar a celebração estejam preparados para enfrentar o Sol com segurança.

Confira algumas dicas de como se proteger do calor nos dias de festa: