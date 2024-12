Vai chover na virada? Confira a previsão para o dia 31 nas capitais

Os próximos dias da última semana do ano serão marcados por instabilidade no clima das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, que receberão grandes volumes de chuva em decorrência da formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo a entidade, o sistema é responsável por promover dias seguidos de tempo nublado e volumes consideráveis de chuva nas três regiões que afetará. Conforme o Inmet, a Zona de Convergência, uma faixa de nuvens que cruza a Amazônia, o Centro-Oeste e o Sudeste, deve atuar ao menos até a segunda-feira, 30.

De acordo com o Inmet, as capitais que podem sofrer com chuvas no dia 31 são:

Belém (PA);

Belo Horizonte (MG);

Boa Vista (RR);

Brasília (DF);

Cuiabá (MT);

Goiânia (GO);

Macapá (AP);

Manaus (AM);

Palmas (TO);

Porto Velho (RO);

Rio Branco (AC);

Rio de Janeiro (RJ);

São Luís (MA);

Teresina (PI).

Ainda segundo o Inmet, há possibilidade de chuva isolada nas capitais Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), São Paulo (SP).

O tempo em Vitória (ES) será nublado e as cidades de Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e Salvador (BA) terão muitas nuvens.