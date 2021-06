Vai casar no Tinder? Melhor não

É verdade! Tudo mudou no amor quando as pessoas começaram a se conhecer sem sair de casa usando sites de encontros e namoro. Mas essa mesma proposta de valor, que revolucionou as relações entre pessoas, tudo está também a revolucionar os negócios. Mas é preciso tomar muito cuidado.

Querendo casar empreendedores com investidores, seguindo a inspiração e o bom exemplo de sucessos como o Tinder, o Happn, o Bumble e mais recentemente até o Facebook, começaram a aparecer soluções tecnologicamente avançadas com vista a encontros de negócios.

Mas como nos sites de namoro e relacionamento essas plataformas tecnológicas são úteis, mas incompletas, porque deixam de fora a experiência, o conhecimento pessoal e a reputação. Na prática o Tinder está para o Zoom, como o Par Perfeito está para o Teams. Mas sem aquele chope no final da tarde, e aquela reunião presencial no escritório, um bom negócio dificilmente vai rolar.

Estas plataformas permitem, facilitam e tornam eficazes a identificação de parceiros de negócios mais relevantes para cada negócio específico, mas à semelhança do que também acontece na vida pessoal, o conhecimento prévio da realidade de cada um dos parceiros e das suas expectativas futuras é essencial.

É preciso saber que idade têm, o sítio onde moram, de que família descendem, o que mais precisam, quais suas forças e fraquezas e quais as suas necessidades e sonhos. Este conhecimento aprofundado é o fator mais importante para que não se perca tempo com namoros errados e se consigam uniões mais prováveis, viáveis, estáveis e felizes.

São três as competências essenciais para ser um bom “casamenteiro” de negócios felizes. A primeira, ter uma grande rede (networking); a segunda, ter a intuição e a capacidade de prever as futuras tendências em cada área de negócio (curadoria); e a terceira um grande conhecimento técnico de cada indústria específica (know how).

Encontrar um profissional, ou uma equipa de profissionais, que domine com maestria todas estas áreas é uma tarefa difícil, mas essencial para o sucesso e felicidade nos negócios. Para o conseguir é preciso juntar no mesmo time pessoas com áreas de formação complementares, mas que devem coincidir numa característica fundamental: ter uma ótima capacidade de comunicação entre si e com os namorados.

Organizações com o escopo das Câmaras de Comércio têm vantagens únicas que as tornam perfeitas e seguras juntando empreendedores e investidores. Elas têm já em si mesmas a rede, a equipa e o conhecimento. São perfeitas para B2B & Investor Matchmaking, Business Speed Dating e Brokerage Events.

Se não vai casar no Tinder, não arrume sócios no WhatApp!

