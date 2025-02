Vai brincar carnaval? Influenciadoras dão dicas de cabelo para você curtir o bloco

O Carnaval 2025 tá batendo na porta, mas ainda dá tempo de providenciar aquela produção que vai fazer toda diferença nos bloquinhos e tornar a folia ainda mais alegre e divertida. Para te ajudar, influenciadoras dão show de estilo e criatividade nas redes sociais, trocando ideias sobre dicas de beleza e experimentando ideias e novidades para inspirar.

As produções vão das mais simples às mais complexas, mas todas possíveis de fazer em casa e que deixam qualquer foliã ainda mais linda. IstoÉ Gente reuniu algumas para te ajudar e decidir o que vai melhor com seu estilo e destacou as influenciadoras Theulyn Reis, Nathália Gíbely e Carol Amaral, todas antenadas com o mundo da beleza e da criatividade.

Theulyn Reis

Que tal um cabelo colorido? Você pode apenas fazer uma mudança de coloração nos cabelos, o que já dá um efeito maravilhoso para a festa (e, cá para nós, para o dia a dia também), ou incrementar um pouco mais. É que Theulyn sugere. Já com as madeixas douradas, ela montou um penteado super fofo, com algumas amarrações, finalizando com aplicações de peças metálicas.

Nathália Gíbely

Mas, se a intenção é promover uma explosão de cores, Nathália Gíbely ensina um penteado mostrando como é fácil usar fitas coloridas para deixar a folia no bloco mais alegre. Um, não. Três. Do mesmo ponto de partida, é possível variar de acordo com o clima da festa – ou melhor, o calor – deixando os cabelos mais soltos, ou prendendo para facilitar o ventinho na nuca. Achou pouco? Ok, então ela apresenta outra sugestão que também pode ter variantes. Desta vez, 4 em 1.

Carol Amaral

Agora, se a ideia é uma produção poderosa para valorizar ainda mais a pele negra que Deus te deu, se prepare, porque Carol Amaral chegou com tudo e não está para brincadeira. A modelo montou um penteado que vai atrair os olhares admirados, seja no bloco ou no baile, cheio de estilo e carregado de representatividade. Mas, calma. Apesar de ser deslumbrante, ela ensina o passo a passo mostrando que não é difícil fazer.

Carnaval pede brilho e cores

Para te ajudar a conquistar aquele cabelo tão idealizado, o mercado disponibiliza uma infinidade de produtos que vão facilitar a vida e realizar seu sonho.

Que tal chegar causando no bloco com uma cor super diferente? A Aspa Cosméticos tem uma linha de mousse tonalizante em seis cores à sua escolha. O efeito é prolongado, garantindo uma cor perfeita durante toda a folia de momo. E o que é melhor: tem cobertura dos fios brancos, o que dispensa a necessidade de descolorir os fios. Sem contar que a embalagem é generosa, com capacidade para várias aplicações e retoques.

Se quiser caprichar ainda mais, um spray glitter vai te deixar radiante na avenida. Pode ser aplicado nos cabelos, nas roupas, pele e acessórios.

Se a escolha é por um cabelo mais soltinho, um desembaraçante vai garantir o sucesso da sua produção, como o spray Desembaraçou Cabelo, da Light Hair, que deixa os fios soltos e alinhados.

Após tantas horas de folia, produtos, sol e vento, é hora de cuidar de autocuidado para garantir que as madeixas vão estar lindas e saudáveis para o próximo bloco. A linha Ojon Lacan devolve vida aos fios ressecados e danificados, promovendo hidratação profunda, brilho intenso e proteção duradoura.