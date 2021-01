Vágner Mancini pontua erros que fizeram o Corinthians ser goleado no Dérbi: ‘Não foi um dia feliz’

Infeliz, foi assim que o técnico do Corinthians, Vagner Mancini, classificou a noite desta segunda-feira (18), onde o Timão foi goleado por 4 a 0 para o seu arquirrival, o Palmeiras, no Alianz Parque, em clássico válido pela 28ª rodada do Brasileirão – jogo atrasado. O treinador, no entanto, classificou alguns pontos possivelmente cruciais para o revés corintiano.

– Hoje não foi um dia feliz para o Corinthians, a gente teve no plano tático erros que acabaram influenciando no placar da partida. O Corinthians teve alguns errinhos individuais que, de certa forma, contribuíram para esse momento –

Contudo, além de pontuar os motivos que encaminharam a derrota no Dérbi, Mancini classificou o que o time precisa fazer para não ser assombrado por esses erros.

– A gente tem que ter calma, respirar fundo. Sabemos que fizemos um jogo muito abaixo do que se pode fazer, as coisas acabaram não dando certo essa noite e, por isso, acabou sendo elástico demais o placar. Nós temos um jogo agora, na quinta-feira, lógico que daqui até lá tem que acertar tudo isso que erramos hoje. Temos que fazer com que emocionalmente esse time possa entrar em campo equilibrado novamente, para render o que a gente espera.

Nesta quinta-feira (21), o Corinthians atuará em casa, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Sport, que, no momento, é o 14ª colocado na competição. O Timão, que é o nono, sonha com uma vaga na próxima edição da Libertadores.

(Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

