Vagner Mancini já vê elenco do Corinthians ‘comprando’ ideia de jogo

O Corinthians conquistou sua segunda vitória em três jogos sob o comando de Vagner Mancini. Dessa vez a vítima foi o Vasco pelo placar de 2 a 1. O resultado vem logo após a acachapante goleada sofrida diante do Flamengo. Apesar do pouco tempo do trabalho, de ajustes na base da conversa e desse “acidente de percurso”, o treinador acredita que o elenco já está “comprando” sua ideia.

Em entrevista coletiva virtual após a partida em São Januário, o comandante corintiano entende que as mudanças de sistema de jogo exigem mais tempo para adaptação, mas já enxerga melhora em alguns pontos que ele tem trazido desde a sua chegada, principalmente buscando um time mais agressivo. Aos poucos, segundo Mancini, o Timão vai se ajustando ao seu estilo de futebol.

– O estímulo hoje é diferente, de uma equipe que agride mais, joga em velocidade, procura ter a bola e ocupar os espaços que são deixados pelo adversário. Aconteceu na minha partida inicial, em Curitiba, e hoje novamente. Muito bem no primeiro tempo, e teve uma queda na segunda etapa. Quando eu faço as trocas, a equipe dá uma acendida. Isso é natural, porque o estímulo é diferente – disse o técnico alvinegro antes de completar:

– Se você vinha jogando com uma organização tática e uma forma, e aí chega uma nova equipe e muda esse sistema de jogo, é natural que os atletas sintam, e isso vai demorar um pouquinho mais ainda. São nove dias de trabalho, o terceiro jogo, muita coisa estamos acertando “na boca”. Mas o mais importante é que dentro de campo as coisas vão se ajustar, acredito nisso, tenho minha convicção, os atletas estão comprando a ideia, mas é natural que a gente espere mais e gradativamente a equipe vá subindo de produção.

Com duas vitórias e uma derrota em três jogos, Mancini ainda tem uma pequena amostra para diagnosticar profundamente quais são as virtudes e os defeitos do time sob o seu comando. Diante desses poucos elementos e dos dois bons resultados conquistados fora de casa, o treinador acredita que a goleada sofrida para o Flamengo tenha sido apenas um “acidente de percurso”.

– Jogamos dois jogos fora de casa, vencemos dois adversários em jogos difíceis e tivemos a derrota diante do Flamengo. Quero acreditar, com a sequência de jogos, que foi um acidente de percurso, não pela qualidade do Flamengo, que todos sabemos, mas da falta de competitividade que aconteceu o jogo.

– Temos uma sequência com Internacional, antes o América-MG, é importante sabermos em que situação nós estamos. Eu falei da mudança de característica da equipe, isso também denota um certo tempo, mas com a sequência de jogos vou poder analisar melhor se foi realmente um acidente de percurso ou se temos que melhorar, que sei que temos em muitos quesitos, mas também não só no sistema tático para não afastar como vimos em alguns momentos do jogo, como também na fragilidade que mostramos na última partida – concluiu.

O Corinthians volta a campo apenas na próxima semana, quando enfrenta o América-MG no dia 28 de outubro, às 21h30, na Neo Química Arena, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe soma 21 pontos e subiu para a 10ªposição após a vitória sobre o Vasco.

Mancini vê elenco comprando ideia (Foto: Reprodução/Corinthians TV)

E MAIS:

Veja também