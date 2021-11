Vagner Mancini elogia o desempenho do Grêmio e crê na recuperação Treinador gostou da boa atuação do Tricolor Gaúcho no duelo contra o Bragantino

O clima no Grêmio é de alívio. Após a vitória contra o Bragantino na Arena, o Tricolor renovou as esperanças na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Na coletiva de imprensa, o técnico Vagner Mancini deixou claro que o elenco acredita na fuga e está confiante na permanência do clube na elite do futebol nacional.

‘Não tenha dúvida que a nossa missão é bem grande no que diz respeito a você olhar para frente, saber que estamos no final do campeonato, mas que há necessidade de ganhar jogos na sequência, coisa que não aconteceu. Após a partida, a torcida do Grêmio, vocês da imprensa viram que a equipe tem condições de fazer isso. Há bastante tempo falamos que o time vai acertar. Uma hora vamos ter todos detalhes favoráveis a nós. Para isso, tem que construir’.

Com 32 pontos, o Tricolor subiu uma posição na tabela e agora é o 18º. O próximo jogo do Grêmio é a Chapecoense, fora de casa.

