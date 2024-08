Vagner Mancini é anunciado no Goiás um dia após ser demitido do rival Atlético-GO

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2024 - 23:01 Para compartilhar:

Pouco mais de 24 horas após ser demitido do Atlético-GO, o técnico Vagner Mancini já tem um novo clube. Ele foi oficializado nesta terça-feira como comandante do Goiás. Os dois clubes são rivais em Goiânia (GO). O primeiro é o lanterna da Série A, enquanto o segundo sonha com o acesso na Série B.

Mancini, de 57 anos, chega para assumir a vaga de Márcio Zanardi, demitido no último fim de semana. Junto com Mancini chegam os auxiliares Réver e Cláudio Andrade, além do preparador físico Lucas Itaberaba. A nova comissão técnica inicia os trabalhos no clube já nesta quarta-feira.

A trajetória de Mancini é curiosa. Demitido do Ceará, na Série B, no último mês, o treinador conseguiu uma vaga na Série A no Atlético-GO. Lá ele durou apenas sete jogos, sendo cinco derrotas e dois empates. Agora retorna para Série B, onde está praticamente na mesma situação onde deixou o time cearense, no meio da tabela.

Antes líder da Série B, o Goiás caiu para o 10º lugar, com 25 pontos. O time também está na Copa do Brasil, onde encara o São Paulo, nas oitavas de finais. No jogo de ida, acabou derrotado por 2 a 0, no Morumbi. Agora tenta reverter a vantagem, quinta-feira, em Goiânia (GO).

Pela Serie B, volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o Ceará. Outra coincidência na carreira recente de Mancini.