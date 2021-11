Vagner Mancini diz acreditar na recuperação do Grêmio: ‘É possível’ Treinador entende momento delicado, porém espera tirar o clube da zona de rebaixamento até o fim da competição

Apesar do revés sofrido para o Inter na noite deste sábado, que complicou ainda mais a vida do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o técnico Vagner Mancini parece que ainda mantém as esperanças de livrar o time do Z4.

Deixando de lado a lamentação, o técnico fez um discurso visando o lado da torcida, que sonha em ver o time mantendo-se na elite em 2022. Fazendo contas, entende que, por que seja difícil a situação, é possível que ela se reverta de forma favorável ao Tricolor.

“Não tenha dúvida que o torcedor acredita, porque sabe que a história do Grêmio é exatamente essa. Óbvio que são sete vitórias ao longo do campeonato, necessitamos seis. É possível. A gente acredita porque estamos baseados no trabalho que vem sendo feito não só dentro de campo, mas na parte emocional, pela história do clube, a camisa”, disse em entrevista coletiva.

Sobre a confusão após o apito final, Mancini reprovou a situação. Para o comandante, o ‘futebol é para ser jogado em campo’, aproveitando o fato para projetar o duelo contra o Fluminense, na próxima terça-feira (9), em Porto Alegre, pontuando que seus atletas possam estar focados para mais um compromisso na competição.

Lamentável a confusão. O futebol é para ser jogado dentro de campo. Cenas lamentáveis. Não há o porquê disso. A gente lamenta a atitude de muita gente. Daqui 72 horas, o Grêmio entra em campo novamente. Temos que estar com a equipe alinhada, mentalmente preparada e ganhar do Fluminense”, completou.

