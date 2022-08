Vagner Love marca na estreia e Sport busca empate com Criciúma na Ilha

Estadão Conteúdo 02/08/2022 - 23:47 Compartilhe

Com gol de Vagner Love logo em sua estreia, o Sport buscou o empate por 1 a 1 com o Criciúma, na noite desta terça-feira, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Logo de cara, o atacante mostrou que pode contribuir bastante com o clube rubro-negro na luta pelo acesso.

Com o resultado, o Sport chegou ao sexto lugar, com 31 pontos, seis a menos do que o Grêmio, quarto colocado. O Criciúma, por outro lado, terminou a noite em oitavo, com 29.

A chuva que caiu em Recife acabou castigando os gramados da Ilha do Retiro. Com baldes, alguns funcionários ajudaram a retirar a água do campo. No entanto, não foi o suficiente para fazer a bola rolar com facilidade.

Ambos os clubes encontraram dificuldade na troca de passe, mas foi o Sport quem soube melhor aproveitar o gramado pesado neste início. Aos 14 minutos, após cobrança de escanteio, a bola voltou para Luciano Juba. Ele tentou o chute e mandou na trave.

O Criciúma se adaptou com o campo e aproveitou uma das poucas oportunidades criadas para abrir o marcador aos 38 minutos. Marquinhos Gabriel acionou Renan Areias. Ele cruzou na medida para Lohan. O atacante deu um carrinho para mandar a bola no fundo das redes.

No segundo tempo, o que era esperado, aconteceu. Claudinei Oliveira chamou Vagner Love, que foi ovacionado pelos torcedores. Com o atacante em campo, o Sport se soltou um pouco mais, mas seguiu perdendo boas oportunidades de igualar o marcador.

Em vantagem, o Criciúma se acomodou na partida e acabou sendo castigado. Bem quando a torcida perdia a paciência e começava a vaiar o time, Vagner Love apareceu para deixar tudo igual. Aos 40 minutos, o atacante recebeu cruzamento de Luciano Juba e fez o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.

O Sport volta a campo na terça-feira, às 19h, para enfrentar o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). No dia seguinte, às 21h30, o Criciúma recebe o Guarani, no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 1 CRICIÚMA

SPORT – Carlos Eduardo; Ewerthon (Blas Cáceres), Fábio Alemão, Sabino e Lucas Hernández; Fabinho, William Oliveira (Pedro Naressi), Denner (Everton Felipe), Thiago Lopes (Vagner Love) e Luciano Juba; Kayke (Gustavo Coutinho). Técnico: Claudinei Oliveira.

CRICIÚMA – Gustavo; Renan Areias (Marcos Serrato), Rodrigo, Oswaldo Henríquez e Marcelo Hermes (Hélder); Léo Costa, Gustavo Cazonatti, Fellipe Mateus (Lucas Poletto) e Marquinhos Gabriel; Lohan (Zé Marcos) e Hygor (Caio Dantas). Técnico: Claudio Tencati.

GOLS – Lohan, aos 38 minutos do primeiro tempo. Vagner Love, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Savio Pereira Sampaio (DF)

CARTÕES AMARELOS – Lucas Hernández (Sport); Caio Dantas, Léo Costa, Marcos Serrato e Oswaldo Henríquez (Criciúma)

LOCAL – Ilha do Retiro, em Recife (PE)