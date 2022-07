Vagner Love é apresentado como novo reforço do Sport Aos 38 anos, atacante é a grande contratação para brigar pelo acesso com o Leão







Após uma passagem no futebol da Dinamarca, Vagner Love está de volta ao Brasil e vai defender as cores do Sport.

Aos 38 anos, o jogador não escondeu a sua emoção de vestir uma das camisas mais tradicionais do futebol brasileiro.

‘Parece que é meu primeiro contrato. Parece que vai ser minha estreia como jogador profissional. Estou muito a vontade, meus olhos ainda brilham, sinto frio na barriga, coração está acelerado’, afirmou.

Camisa 99



Com a responsabilidade de comandar o sistema ofensivo do Leão, Vagner Love vai usar a camisa 99 no time pernambucano.

