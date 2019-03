Vagner Love adota cautela após vitória e analisa mudança de posicionamento

Destaque na vitória do Corinthians sobre o Ceará, pela Copa do Brasil, o atacante Vagner Love analisou sua mudança de posicionamento em campo durante a partida desta quarta-feira, mas evitou dizer onde prefere atuar. O gol marcado em Fortaleza, no entanto, saiu no primeiro lance em que ele passou a jogar como centroavante.

“Como eu sempre digo, tenho de trabalhar para jogar e ajudar da melhor maneira. Já falei para o Carille que, onde precisar, vou estar disposto a ajudar. Comecei do lado do campo, depois fui na minha posição de origem e fui feliz na minha finalização para ajudar o Corinthians a conseguir um bom resultado”, comentou.

A vitória por 3 a 1 deixa o Corinthians em ótima situação. O time paulista pode perder o jogo de volta por um gol de diferença que avança para a quarta fase da Copa do Brasil – o duelo está marcado para 3 de abril. Love prefere adotar cautela. “É só o primeiro jogo, tem o segundo ainda e precisamos estar concentrados para conseguir a classificação”, comentou.

Apesar de ter sido o melhor em campo, Love só começou entre os titulares porque Pedrinho foi poupado por causa de dores no ombro. O Corinthians volta a campo no domingo contra o Oeste e no que depender da atuação contra o Ceará, o camisa 9 deve seguir entre os titulares.

“A gente tem de deixar a dor de cabeça para o Carille. A gente, que está de fora, tem de mostrar que tem condições de jogar. Mas temos um grupo muito bom, em que todos tem condições. Nossos treinos são sempre competitivos, sempre com as equipes tentando mostrar o melhor”, finalizou.