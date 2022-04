Vagas para pré-quali de Roland Garros saem nesta segunda na Rio Tennis Academy Final feminina será entre pernambucana e paulista. Atleta da Rocinha joga semi do masculino na manhã desta segunda e busca título e vaga no período da tarde

A segunda-feira vai marcar o dia decisivo da categoria 16 anos da segunda etapa do Circuito Infantojuvenil da TênisRJ, evento que conta pontos para o ranking estadual e também ranking da Confederação Brasileira de Tênis. A competição acontece nas seis quadras de saibro do novo centro de tênis, a Rio Tennis Academy, situada no bairro de Laranjeiras.

Destaque para a categoria 16 anos masculino e feminino que vale vaga para os campeões para o pré-quali de Roland Garros juvenil que será realizado no Rio de Janeiro também em abril. Este pré-quali leva os atletas com tudo pago para Paris, disputar a chave juvenil de um dos quatro Grand Slams, no meio do ano.

A final feminina já está definida e será entre a paulista de Jundiaí (SP), Stephany Lima, que treina em Volta Redonda (RJ), e a pernambucana Cecilia Costa, ambas de 15 anos e com ranking mundial até 18 anos. Stephany passou por Maria Clara Bragança por um duplo 6/0 enquanto que Cecília derrotou Beatriz Rangel por 6/0 6/1: “Foram jogos bons, consegui ganhar bem, aqui lugar diferente por causa do vento , ontem fiz um jogo à noite com bastante vento, tem que ver bem o toss pois o vento pode levar. Hoje não ventava tanto, comecei bem concentrada e mantive o jogo inteiro assim”, disse Stephany que já enfrentou Cecília em uma oportunidade e espera jogo duro na final marcada para 11h45. Ela vive o sonho de conseguir a vaga para disputar Roland Garros: “Expectativa boa, já joguei com ela, mas faz tempo , acho que será uma partida dura. Roland Garros é um torneio que gosto muito de assistir , quero jogar no profissional. Muito feliz em dar um passinho a mais para tentar a vaga no juvenil e estou bem feliz em poder estar nesta final”.

O masculino teve as semis definidas com destaque para o menino da Rocinha do projeto Escola Fabiano de Paula, Valter Albuquerque, o Valtinho. Ele derrotou Bruno Matta por 6/3 6/2 e encara Nicolas Oliveira que fez um duplo 6/0 sobre João Werner. Os dois jogam nesta segunda-feira a partir das 8h30. O vencedor disputa o título contra o ganhador de Juan Etchecoin e Guilherme Gomes não antes das 11h45. Gomes passou pelo atleta do projeto social Tênis da Lagoa, Antonio Vitor, por 7/5 6/0: “Foi um jogo bom, joguei com o Bruno que atua bem. Vamos continuar e focar na semi contra o Nicolas, já o enfrentei há um tempo e agora vou buscar a final. Se conseguir jogar o wild-card para Roland Garros será uma experiência bem legal , atuar com os melhores do Brasil na minha categoria também seria”, destacou Valtinho.

O torneio definiu seu primeiro campeão neste domingo na categoria 10 anos masculino com Caio Ferreira superando Antonio Zacharias por 7/5 6/2. A segunda-feira vai conhecer os finalistas nas categorias 12, 14 e 18 anos. Nos 12, a atleta da Rio Tennis Academy, Maria Eduarda Pessoa, avançou à semi e enfrenta Julia Canto, sobrinha do judoca medalhista olímpico, Flávio Canto. Manoela Medina e Ada Lima se enfrentam na outra semi. Entre os meninos , Bernando Carvalho e Pedro Mello jogam uma semi enquanto que Pedro Millet e Bernardo Teixeira se enfrentam na outra.

São 117 atletas dos estados do RJ, DF, SP, ES, PE, RS e TO na disputa do torneio que se encerra na terça-feira, dia 5.

A Rio Tennis Academy possui nove quadras de tênis (seis de saibro e três duras), quatro de Beach Tennis e uma de Beach Tennis Kids além das melhores infraestruturas do Brasil tanto para o alto-rendimento quanto para o tênis e Beach Tennis social.

