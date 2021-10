‘Vagabundo covarde’, declara Alexandre Frota sobre soltura de DJ Ivis

Quatro meses após ser preso por agredir a esposa, a influencer Pamella Holanda, DJ Ivis foi solto, deixando muitos internautas revoltados com a situação. Um deles foi Alexandre Frota, que expôs no Twitter sua indignação com a liberação do artista.

“Agrediu, espancou a esposa diversas vezes, tudo gravado, e 4 meses depois esse vagabundo, covarde do DJ Ivis é solto. Absurdo agredia a esposa na frente do filho. E agora vai ser solto Realmente é revoltante. Absurdo”, declarou Frota. Outros internautas também reclamaram da situação. “Se com gravação, o DJ Ivis vai ser solto, aí você me pergunta porque que não tem mulher que não denuncia violência. Porque ninguém se importa com mulher nesse país não”, disse uma.

Confira:

Agrediu,espancou a esposa diversas vezes ,tudo gravado,e 4 meses depois esse vagabundo ,covarde do DJ Ivis é solto. Absurdo agredia a esposa na frente do filho. E agora vai ser solto . Realmente é revoltante . Absurdo . pic.twitter.com/U0DFUCOQ85 — Alexandre Frota 777 (@77_frota) October 22, 2021

