Vaga aberta: veja os pré-requisitos para ser técnico da seleção inglesa

A demissão de Gareth Southgate no comando técnico da seleção da Inglaterra após o vice-campeonato da Eurocopa 2024 deixou uma vaga em aberto em um dos principais times nacionais do futebol mundial. Com uma geração talentosa e fãs apaixonados, o emprego de treinador da Inglaterra é desejado por inúmeros profissionais ao redor do mundo.

Mas, afinal, o que é necessário para comandar Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka e companhia? A Federação Inglesa de Futebol (FA) respondeu essa pergunta ao abrir um processo seletivo para a vaga em seu site. Qualquer pessoa pode se candidatar e o prazo de encerramento da inscrição é dia 2 de agosto de 2024.

Os pré-requisitos para quem deseja comandar o time inglês foram divulgados e consistem em: ter uma Licença Pro da UEFA; ter experiência significativa no futebol inglês, com um bom histórico de resultados na Premier League e/ou nas principais competições internacionais; ser um líder excepcional que entende e gosta do ambiente do futebol internacional; ter experiência em identificar, gerenciar e desenvolver com sucesso jogadores ingleses.

O cargo também exige: ser altamente resiliente e se sentir confortável em uma função de alto nível, com intenso escrutínio público; ter um histórico de criação de uma cultura e ambiente de equipe positivos e de alto desempenho e entender e abraçar o papel que o técnico da seleção masculina sênior da Inglaterra tem em inspirar a nação.

“Nosso processo de escolha de sucessão já identificou diversos candidatos, mas nós também estamos comprometidos a abrir o processo de recrutamento para a indústria do futebol”, afirmou a Federação Inglesa no formulário da vaga.