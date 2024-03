Vacinas, joias e trama golpista: o que Mauro Cid disse em novo depoimento

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/03/2024 - 13:13 Para compartilhar:

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), prestou depoimento por mais de nove horas à Polícia Federal, em Brasília (DF), na segunda-feira, 11. Durante a oitiva, ele abordou temas de sua delação premiada e falou sobre o caso de falsificação de certificado de vacinação, joias sauditas e a suposta trama golpista para manter o ex-presidente no poder.

De acordo com a colunista Camila Bomfim, do g1, Mauro Cid reforçou a colaboração com a corporação e corroborou elementos que a investigação alcançou após o acordo de delação, firmado em setembro de 2023.

Os investigadores informaram que, segundo o ex-ajudante de ordens, os ex-assessores e militares – alvos da Operação Tempus Veritatis que apura a suposta tentativa de golpe de Estado – haviam sido avisados que não tinha nenhum fraude com as urnas eletrônicas e que o sistema era confiável e seguro.

Mesmo assim, eles teriam continuado com as reuniões sobre a suposta trama golpista. Mauro Cid ainda contou à PF que o ex-assessor Filipe Martins teria apresentado uma minuta golpista ao ex-presidente, em novembro de 2022, com um decreto para convocar novas eleições e prender adversários, de acordo com o UOL.

O ex-ajudante de ordens relatou que Bolsonaro teria solicitado alterações no texto e submeteu a suposta minuta aos comandantes das Forças Armadas durante uma reunião no final de 2022.

Nesse encontro, o então chefe do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos Baptista Júnior, se manifestaram contrários ao plano. Por conta disso, a iniciativa não foi adiante. Os dois já haviam dito isso para a instituição durante seus depoimentos.

Mauro Cid não é investigado no inquérito que deu origem à Operação Tempus Veritatis, mas os investigadores quiseram ouvi-lo novamente para esclarecer algumas lacunas deixadas em depoimentos anteriores. O ex-ajudante de ordens é obrigado a prestar novas informações à corporação sempre que solicitado para não perder os benefícios da delegação.

Este foi o sétimo depoimento de Mauro Cid à PF. Apesar de ter durado mais de nove horas, não foi o mais longo. Veja lista completa abaixo:

3 de maio de 2023: ficou em silêncio;

18 de maio de 2023: ficou em silêncio;

6 de junho de 2023: ficou em silêncio;

25 de agosto de 2023: duas horas;

28 de agosto de 2023: 10 horas;

31 de agosto de 2023: 12 horas;

11 de março de 2024: nove horas

