Vacinação no estádio do Corinthians completa dez dias; confira o balanço Mais de 1.700 pessoas foram vacinadas na Neo Química Arena até a última quarta-feira (17)

A campanha de vacinação na Neo Química Arena completou dez dias nesta quinta-feira (18) e já atendeu 1.781 pessoas até o último balanço divulgado pelo Corinthians, na noite desta quarta-feira (17).

Por meio do presidente Duílio Monteiro Alves, o Timão disponibilizou o seu estádio no início de janeiro e um mês depois as ações iniciaram no estacionamento do lado leste da Arena, com acesso através do portão E4.

Idosos com mais de 85 anos e profissionais da saúde acima dos 60 podem se imunizar. A campanha tem sido de promoção da Coordenadoria Regional da Saúde.

