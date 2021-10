Vacinação mundial é vital também para eficiência de cadeias de produção, diz FMI

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta quinta-feira que a ampla vacinação mundial contra a covid-19, além de ser vital para a proteger bilhões de vidas, é também fundamental para que cadeias internacionais de produção voltem a operar de forma eficiente.

“Sem imunização abrangente, países emergentes podem voltar a parar, o que afetará a atividade do empresas para o suprimento de mercadorias em escala internacional”, alertou Kristalina.

De acordo com ela, o mundo pode perder US$ 5,3 trilhões em 5 anos se a vacinação contra o vírus não for ampliada em nível global, pois isso implicará na continuidade da divergência da recuperação entre países com acesso a vacina e nações sem plena capacidade para imunizar suas respectivas populações.

Kristalina Georgieva fez os comentários em evento realizado pelo FMI no âmbito da reunião da instituição multilateral que ocorre nesta semana em Washington.

