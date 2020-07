Vacina será fundamental para início de Olimpíadas, diz comitê

TÓQUIO, 22 JUL (ANSA) – Yoshiro Mori, presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, afirmou que o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus será um ponto fundamental para permitir que as Olimpíadas sejam disputadas.

“O primeiro passo será o desenvolvimento de uma vacina ou medicamento. Se a situação continuar como está no momento, não conseguiremos [organizar os Jogos], mas não consigo imaginar que a situação deste ano pode continuar também no próximo ano “, disse Mori, em entrevista à emissora “NHK”.

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o Comitê Olímpico Internacional (COI) adiou para 2021 as Olimpíadas de Tóquio, que seriam disputadas entre os dias 24 de julho e 9 de agosto deste ano.

O evento foi remarcado para acontecer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021. Já as Paralimpíadas serão realizadas entre 24 de agosto e 5 de setembro do mesmo ano.

No entanto, uma pesquisa divulgada pela agência de notícias “Kyodo News”, mostrou um declínio no interesse público e no entusiasmo pelo evento, já que a ameaça da Covid-19 reapareceu no Japão.

Apenas uma em cada quatro pessoas no país deseja que os Jogos de Tóquio ocorram no próximo ano, com a maioria dos entrevistados a favor de mais um adiamento ou cancelamento.

Mori, por sua vez, rejeita a ideia de iniciar as Olimpíadas com portões fechados ao público ou com a presença de um número reduzido de espectadores. “Se for a única alternativa, teremos que considerar a exclusão também”, disse.

O Japão é um dos países menos afetados pelo coronavírus no mundo. Graças a uma política rígida de isolamento, tem até o momento menos de mil mortes e quase 27 mil pessoas infectadas.(ANSA)

Veja também