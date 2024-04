Vacina da dengue: veja quais Estados têm doses para vencer e vão ampliar público-alvo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/04/2024 - 19:05 Para compartilhar:

O Ministério da Saúde (MS) emitiu uma recomendação nesta quarta-feira, 17, para que Estados e municípios ampliem o grupo-alvo para a vacina contra a dengue caso tenham doses que vencem no dia 30 de abril. Atualmente, a vacina é destinada ao público de 10 a 14 anos de algumas localidades, porém, a pasta sugere que, se houver risco de perda das doses, as autoridades de saúde podem administrá-las em pessoas de 6 a 16 anos.

Segundo a nota técnica, caso a ampliação ainda não seja suficiente para dar conta do estoque de vacinas a vencer, os municípios poderão vacinar pessoas de 4 a 59 anos. Essa faixa etária está prevista na bula da vacina da dengue.

De acordo com informações do MS, pelo menos dez Estados brasileiros têm doses com data de validade até 30 de abril e estão planejando o remanejamento dessas doses. São eles: Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Embora o Ministério da Saúde não tenha fornecido detalhes sobre a quantidade de doses disponíveis nesses locais, foram divulgadas as novas faixas etárias que poderão receber o imunizante em algumas dessas unidades da federação:

– Amazonas: 10-59

– Bahia: 6 a 16

– Distrito Federal: 6 a 16

– Goiás: 4 a 59

– Maranhão: 6 a 16

– Paraíba: 6 a 16

– Rio Grande do Norte: 6 a 16

– São Paulo: 6 a 16

De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) do Estado de São Paulo, a região está adotando a recomendação do Ministério da Saúde para ampliar a vacinação, começando pelo grupo etário de 6 a 16 anos nos municípios que possuem doses com validade até 30 de abril. Dependendo da quantidade de doses disponíveis, a estratégia poderá ser estendida para incluir indivíduos de 4 a 59 anos. O CVE não forneceu informações detalhadas sobre a situação em cada município paulista.