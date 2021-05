Vacina da AstraZeneca é ligeiramente menos eficaz contra variante encontrada na Índia, diz CEO ao FT

(Reuters) – A vacina da AstraZeneca contra Covid-19 foi apenas ligeiramente menos eficaz contra a variante encontrada pela primeira vez na Índia do que a cepa identificada no Reino Unido, disse o CEO da empresa, Pascal Soriot, em entrevista ao Financial Times nesta sexta-feira.

Ele acrescentou que a empresa está em negociações com governos, incluindo o Reino Unido, sobre novos contratos para doses de reforço.

(Reportagem de Radhika Anilkumar em Bengaluru)

Veja também