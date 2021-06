‘Vacina boa é vacina no braço’, celebra Maju Coutinho ao tomar primeira dose

A jornalista Maju Coutinho comemorou, nesta quarta-feira (30), ter tomado a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Para celebrar, ela compartilhou no Instagram uma foto do momento da imunização, incentivando que as pessoas não escolham qual imunizante tomar.

“Viva o SUS! Viva a Ciência! Viva a Vida! Vacina boa é vacina no braço! Agradeço o carinho da equipe da UBS Meninópolis, e a mão levinha da Laís. A moldura é da UBS”, escreveu.

