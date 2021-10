‘Vacilo’ nos minutos finais custa o G4 ao Bragantino Vencendo fora de casa o Ceará por 2 a 0, equipe de Bragança Paulista tomou o empate com gols nos acréscimos

É fato que o Bragantino tem muitos motivos para comemorar na temporada 2021 já que, além de ter chegado a sua primeira final continental da história, vem fazendo grande campanha no Campeonato Brasileiro naquele que é apenas seu segundo ano de Série A após uma longa ausência.

No entanto, o sentimento de frustração após o resultado do último domingo (17) contra o Ceará é igualmente inegável. Seja pelo contexto do confronto como também analisando o impacto direto na tabela de classificação.

Em caso de vitória (algo que estava ocorrendo até os 45 minutos do segundo tempo), o Braga iria para 45 unidades e permaneceria na quarta posição com a mesma pontuação do Fortaleza, porém com um menor número de vitórias. Entretanto, com o empate em 2 a 2, a equipe ficou com 43 e viu o Palmeiras tomar seu posto dentro do G4, estando agora em quinto colocado.

Na saída do gramado da Arena Castelão, o zagueiro Fabricio Bruno (que estava envolvido nos lances dos dois gols cearenses) lamentou tanto a sua infelicidade em particular como os erros coletivos que “custaram” dois pontos ao Massa Bruta:

– É difícil. Eu estou envolvido nos dois lances dos gols, infelicidade, mas sou maduro o suficiente para filtrar o momento. Dois lances de infelicidade, mais uma vez a gente peca nos minutos finais. Ganhando o jogo, toma dois gols nos acréscimos, vão ser dois pontos que seriam importantes para gente na sequência.

