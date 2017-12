Vaca foge duas vezes de presépio nos EUA e é capturada por policiais

Existem pessoas que levam muito a sério as representações do nascimento do Menino Jesus na época de Natal. No entanto, uma vaca na Philadelphia, nos Estados Unidos, não faz parte desse grupo e fugiu duas vezes do presépio de uma igreja.

Stormy, a vaca malhada fugitiva, foi inicialmente avistada perto de uma rodovia por volta das duas horas da manhã na madrugada desta quinta-feira, 14. Uma equipe da polícia foi chamada para pegar o animal e levá-lo de volta à igreja onde ela fazia parte do presépio.

No entanto, por volta das seis horas da manhã, o reverendo do local avisou a polícia que o animal havia fugido novamente. Ela foi encontrada em um estacionamento próximo à igreja.

Dessa vez, ela foi levada para a fazenda onde vive. O dono, Scott Moser, afirmou que ela é uma “vaca muito calma. Nada a perturba”. Em seu lugar, outra vaca foi levada para compor o presépio.