UTE Araucária é acionada para recuperação de reservatórios, diz Copel

A Copel Geração e Transmissão informou que a Usina Termelétrica de Araucária foi acionada no domingo, 8, como previsto na programação do Operador Nacional do Sistema (ONS). A decisão faz parte das medidas excepcionais adotadas pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), em reunião do último dia 4, e tem por objetivo a recuperação dos reservatórios das hidrelétricas da Região Sul do País.

A remuneração da usina, portanto, será pelo CVU homologado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no valor de R$ 681,79/MWh.

Conforme comunicado ao mercado enviado pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), semanalmente, o CMSE irá verificar a necessidade de manutenção das medidas.

A UTE Araucária tem capacidade instalada de 484 MW, é uma das mais eficientes do país e opera com a utilização de ciclo combinado.