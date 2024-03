Usuários registram problemas globais de acesso a Facebook e Instagram

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/03/2024 - 13:09 Para compartilhar:

Usuários de todo o mundo têm registrado problemas de acesso ao Instagram e ao Facebook na última hora. Os problemas teriam começado por volta das 12 horas (de Brasília), segundo monitoramentos de plataformas especializadas.

O Down Detector registrou mais de 350 mil notificações de problemas no Facebook e 54 mil no Instagram na última hora – um volume muito superior à média do dia. O Down for Everyone or Just Me mostra relatos de erros nas América, na Ásia, na Europa e na África.

O ‘bug’ chamou atenção de operadores do mercado financeiro.

A ação da Meta cai desde a abertura dos negócios em Nova York, e intensificou as perdas desde então. Às 12h48 (de Brasília), a ação da Meta recuava 1,93%

