Usuários do WhatsApp poderão silenciar chamadas de números desconhecidos

O WhatsApp, rede social comandada pela Meta, lançou nesta terça-feira, 20, um novo recurso na plataforma para que usuários consigam silenciar chamadas indesejadas. A novidade foi anunciada por Mark Zuckerberg em seus perfis.

Para ter acesso basta acessar as configurações do WhatsApp, clicando em “Privacidade”, selecionando “Chamadas” e ativando a opção “Silenciar chamadores desconhecidos”.

Ao ser ativado, esse recurso permite silenciar todas as chamadas recebidas de números desconhecidos, eliminando alertas sonoros e visuais no aplicativo. No entanto, mesmo com a chamada silenciada, ela ainda será exibida na lista de chamadas recentes, acompanhada da nota “Chamada desconhecida silenciada”, caso você decida retornar a ligação.

O WhatsApp afirmou ainda, que novos recursos de privacidade e segurança serão implantados nos próximos meses.

Toda essa preocupação tem motivo: a pressão regulatória e as exigências legais que têm se intensificado ao redor do mundo. Com a implementação de leis de proteção de dados, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na União Europeia e legislações similares em outros países, como no Brasil, as redes sociais estão sendo obrigadas a adotar medidas mais rigorosas para garantir a privacidade e a segurança dos usuários.

Multas pesadas e a possibilidade de danos irreparáveis à reputação das empresas são algumas das consequências de negligenciar a segurança dos usuários.

