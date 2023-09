Usuários do iPhone dizem que o novo iOS 17 esgota a bateria

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/09/2023 - 4:18 Compartilhe

A nova atualização do iOS está esgotando as baterias – e a paciência dos usuários. Os fãs do iPhone migraram para o X, antigo Twitter, para expressar reclamações sobre a tão esperada atualização do iOS 17, citando o esgotamento extremo da bateria após a instalação da atualização. Mesmo assim, os especialistas alertam que pode levar horas ou dias para que uma nova atualização seja finalizada.

iOS 17 is a Battery Killer. Can’t wait for iOS 17.0.1 already! — 𝒔𝒂𝒕𝒛 (@iThesmoke) September 19, 2023

OMG THE IOS 17 BATTERY DRAIN IS INSANEEE — vi (@vi6hz) September 19, 2023

The new iOS 17 is really draining my battery bad — Beanca Gepes (@beancameer) September 17, 2023

Em 2021, quando o iOS 15 foi lançado, os fãs do iPhone citaram a baixa duração da bateria após atualizarem seus smartphones, algo que o site de notícias de tecnologia ZDNet garantiu ser típico. O mesmo aconteceu com o iOS 16 .

A instalação da atualização não apenas sobrecarrega a bateria do telefone, mas pode levar “horas ou até dias” para que as tarefas em segundo plano induzidas pela atualização sejam concluídas.

Especialistas da CNET recomendam usar o telefone normalmente por alguns dias para aguardar os impactos de curto prazo das novas atualizações na vida útil da bateria, o que também pode tornar alguns aplicativos incompatíveis e, portanto, temporariamente inúteis.

A atualização para a versão mais recente do software também pode tornar os iPhones mais antigos lentos, e alguns recursos do iOS 17 podem nem estar disponíveis em determinados dispositivos.

O iOS 17 , que estreou na segunda-feira, inclui novos recursos como personalização de cartão de contato para chamadas, transcrições de correio de voz ao vivo, mensagens de voz com vídeo para FaceTime e NameDrop, uma forma inovadora e sem toque de compartilhar contatos.

Mas uma das funções mais recentes, chamada Check In, que permite aos usuários alertar amigos e familiares quando chegam ao seu destino, gerou preocupações de segurança de que pode ser mal utilizada .

Para aqueles que se esquecem de enviar mensagens de texto aos seus entes queridos quando chegam em casa para sair tarde da noite, o Check In proporciona tranquilidade, mas outros argumentam que pode ser abusado por “parceiros controladores”.





A atualização de software chega poucos dias antes dos modelos do iPhone 15, que estão programados para lançamento em 22 de setembro e geraram uma enxurrada de críticas online .

Os usuários das redes sociais denunciam a nova geração de dispositivos Apple, argumentando que existem diferenças insignificantes entre o iPhone 15 e os modelos anteriores e alegando que “a inovação morreu com Steve Jobs”.

