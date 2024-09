Usuários da Apple reclamam que o iOS 18 está ‘matando’ as baterias do iPhone

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2024 - 23:54 Para compartilhar:

Usuários da Apple estão ressentidos com a última atualização de software, alegando que o desempenho de seus dispositivos sofreu um impacto drástico.

Clientes excessivamente zelosos, ansiosos para atualizar para o novo iOS 18, lançado na segunda-feira (16) antes do lançamento do iPhone 16, estão enfrentando problemas de bateria, alegando que o sistema operacional esgota a vida útil da bateria de seus smartphones.

Nas redes sociais, os usuários reclamaram que “se arrependeram de atualizar”, já que a atualização supostamente “mata” a bateria do telefone, fazendo piadas sobre o superaquecimento dos dispositivos após a instalação.

“Atualizei meu software para o IOS 18 e minha porcentagem de bateria caiu muito rápido”, escreveu um usuário do X, segundo o Daily Mail . “Já faz uma hora que o carreguei a 80% e não o usei tanto assim neste momento, mas minha porcentagem de telefone agora está em 67%.”

Embora alguns poucos tenham afirmado que a atualização não teve efeito na bateria, isso parece ser padrão para qualquer atualização do iPhone, com o iOS 17, fãs descontentes da Apple reclamaram dos mesmos problemas de duração da bateria e, pelo lado positivo, completamente normal.

“A instalação de um novo sistema operacional em um iPhone aciona muitas coisas em segundo plano, desde a indexação até a recalibração da bateria, e isso pode durar horas ou até dias”, disse o pesquisador do ZDNet Adrian Kingsley-Hughes ao Daily Mail.

“Isso não só consome energia, mas a recalibração da bateria pode dar a impressão de que a bateria está descarregando mais rapidamente, quando na verdade não está.”

De acordo com o ZDNet , usuários de smartphones preocupados podem tentar reiniciar seus dispositivos e atualizar aplicativos no ínterim para tentar remediar o problema. O site também recomenda diminuir o brilho da tela, redefinir as configurações de rede, usar o “Modo Escuro” ou desligar o Wi-Fi Assist, uma função que alterna automaticamente para dados celulares quando o Wi-Fi está muito lento.

A baixa duração da bateria pode indicar degradação da saúde da bateria — o que pode ser facilmente verificado no aplicativo Ajustes do iPhone, na aba “Bateria” — e a substituição da bateria pode resolver o problema.

No final das contas, o problema deve se resolver sozinho ao longo do tempo após a atualização ser concluída. Às vezes, os usuários precisam esperar até que outra atualização de software esteja disponível para que os bugs sejam corrigidos.

A tão aguardada atualização do iOS 18 permite aos usuários mais recursos de personalização, abandonando o layout de grade da tela inicial e permitindo que os usuários coloquem aplicativos onde quiserem e até mesmo alterem a cor e o tamanho dos ícones.

Além disso, o aplicativo Fotos passou por uma reformulação, com um layout atualizado com novas opções de coleção. O aplicativo Mail apresenta novas maneiras de organizar caixas de entrada, e um novo recurso no Safari permite que os usuários se livrem de anúncios e pop-ups indesejados para uma experiência de navegação mais simplificada.

O sistema operacional também conta com um novo aplicativo Senhas e recursos de privacidade atualizados, além de novas funções do Apple Intelligence que utilizam IA .

Embora nem todos os iPhones sejam compatíveis com o iOS 18, de acordo com a Apple, todos os dispositivos a partir do iPhone XR e posteriores devem ser capazes de instalar e usar o sistema operacional mais recente.