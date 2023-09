Usuários da Apple criticam o novo iPhone 15: ‘A inovação morreu com Steve Jobs’

Acho que a marca de tecnologia favorita não é mais a menina dos seus olhos. Os fãs de smartphones têm reclamado dos novos dispositivos da Apple desde o anúncio possivelmente anticlímax do iPhone 15 na terça-feira (12).

No X (antigo Twitter), os usuários chegaram ao ponto de afirmar que “a inovação morreu com Steve Jobs”, o cofundador e ex-CEO da Apple que morreu em 2011 de câncer aos 56 anos.

Os novos iPhones, previstos para serem lançados em 22 de setembro, apresentam vidro com infusão de cores nunca antes visto – uma “inovação na indústria” – e novas portas de carregamento.

Embora o tamanho da tela seja comparável ao do 14, o design de titânio do 15 o torna o “modelo Pro mais leve até agora”, escreveu o CEO da Apple, Tim Cook , no X.

Meet iPhone 15 Pro & Pro Max! Powered by A17 Pro, which ushers in a new era of Apple Silicon, these products unlock new performance capabilities, amazing photography, next-level gaming, and more. And with an all-new titanium design, they’re our lightest weight Pro models yet! pic.twitter.com/kZxWCPj0Vl

— Tim Cook (@tim_cook) September 12, 2023