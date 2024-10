USP vai fechar câmpus e faz alerta sobre estacionamento por causa de nova chuva

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2024 - 15:21 Para compartilhar:

O câmpus da Universidade de São Paulo (USP) no Butantã, na zona oeste da capital, estará fechado no sábado, 19, devido à previsão de um novo temporal, segundo comunicado emitido à comunidade pela prefeitura do câmpus. Além de aulas, a Cidade Universitária é aberta aos sábados para realização de esportes, como a corrida.

A previsão é de que uma frente fria trará precipitações significativas e rajadas de vento que podem ultrapassar os 60km/h, além de possível queda de granizo em algumas regiões do Estado, alerta a Defesa Civil. O acumulado de chuva pode chegar a 200 mm.

Na última sexta-feira, 11, uma forte chuva deixou 3,1 milhões de imóveis da capital e da região metropolitana sem luz. Para evitar novos transtornos, a USP recomendou que a partir desta sexta-feira, 18, aqueles que estiverem no câmpus evitem estacionar veículos sob árvores, bem como permanecer em áreas próximas a árvores.

“Recomendamos também que aparelhos eletrônicos sejam desligados das tomadas e que as janelas sejam travadas para evitar acidentes”, afirma o comunicado.

“Em caso de urgência no câmpus, fazer um chamado pelo Aplicativo Campus USP ou entrar em contato com a Guarda Universitária pelos telefones de emergência 3091-4222 ou 3091-3222”, completa a instituição.

A USP registrou, em decorrência do vendaval ocorrido na última sexta-feira, 11, queda de 18 árvores na Cidade Universitária. Por conta disso, algumas avenidas e ruas ficaram interditadas. Por outro lado, o fato de toda a rede elétrica da USP ser subterrânea evitou prejuízos elétricos no campus.

“Parte das árvores que caíram já possuía autorização da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, solicitada pela Prefeitura do câmpus, com contratação de empresa para a remoção. No entanto, o Ministério Público oficiou a USP para suspender todas as remoções no campus. Neste momento, estamos encaminhando ao Ministério Público um relatório sobre o ocorrido, para que possamos imediatamente retomar a retirada das árvores que oferecem risco de queda”, diz a prefeitura universitária.