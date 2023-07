Uso excessivo do celular contribui para a papada e rugas no pescoço

Os dispositivos eletrônicos estão cada vez mais presentes em nossa vida cotidiana, e seu uso excessivo está causando efeitos colaterais, inclusive em nossa aparência. Um exemplo disso é o provocado pela chamada “Tech Neck” ou “Pescoço Tecnológico”, uma condição causada pelo uso prolongado do celular que pode levar ao aumento da papada e rugas horizontais no pescoço.

Gabriel Veloso, especialista em estética facial, explicou que o “Tech Neck” é resultado do tempo excessivo que passava com a cabeça inclinada para baixo, olhando para a tela do celular. Esse hábito acelera o processo de envelhecimento da região do pescoço.

O movimento repetitivo dos músculos do pescoço sob uma pele fina, com glândulas sebáceas e hidratação, promove a elasticidade de pequenas linhas que, ao longo do tempo, se transformam em rugas mais profundas. Além disso, a posição constante da cabeça baixa pode acentuar a papada, causando um efeito de “segundo queixo” ou “queixo duplo”.

A papada, conhecida como gordura submentoniana, pode ter diversas causas, desde fatores genéticos até problemas de sobrepeso, flacidez e estrutura facial. Independentemente da causa, é importante ressaltar que manter a cabeça baixa por longos períodos pode agravar o quadro.

No entanto, o Dr. Gabriel Veloso oferece algumas soluções para combater a papada causada pelo “Tech Neck”. Ele destaca alguns tratamentos estéticos eficazes, como a lipo enzimática de papada, que consiste na aplicação de pequenas quantidades de ácido deoxicólico para quebrar a gordura, que posteriormente será mantida e eliminada pelo sistema linfático. Esse procedimento dura cerca de uma hora, e o paciente pode retornar às atividades normais no mesmo dia.

Outra opção é a lipo cirurgia de papada, que envolve a aspiração da gordura localizada abaixo do queixo e da mandíbula, assim como na região superior do pescoço. Realizada com anestesia local e sedação, essa cirurgia tem duração média de três horas, e o paciente recebe alta no mesmo dia.

O Ultraformer III é uma tecnologia avançada que utiliza ultrassom micro e macro focado para tratar a flacidez e o contorno corporal. Através desse tratamento não invasivo, é possível estimular a produção de colágeno na região tratada, resultando em uma pele mais firme e rejuvenescida. A tecnologia do Ultraformer III permite ajustes personalizados de acordo com o objetivo da área do tratamento.

